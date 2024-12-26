Экипаж затонувшего танкера не обучали оказанию первой помощи пострадавшим

В ходе расследования группового несчастного случая, произошедшего с экипажем «Волгонефть-212» установлены нарушения трудового законодательства: экипаж танкера не проходил обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Пермском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

За выявленные нарушения владелец танкера — пермское ООО «Кама шиппинг» привлечено к административной ответственности и оштрафовано. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. Члены семьи погибшего получат единовременную страховую выплату в размере 2 млн руб.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Капитана «Волгонефти-212» отправили в СИЗО, капитана «Волгонефти-239» — под домашний арест. Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами.