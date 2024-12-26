В Челябинской области разработали маршрут для туристов из Китая

Центр проектного развития территорий Челябинской области презентовал концепцию въездного туризма для граждан Китайской народной республики. План путешествий составлен совместно с представителями органов исполнительной власти, администраций муниципалитетов, аэропортов, вокзалов, промышленных предприятий, отелей, ресторанов, кафе и крупных туристических объектов региона, сообщает пресс-служба организации.

Для создания концепции проанализирована целевая аудитория среди граждан КНР, сформирован портрет туриста, изучена инфраструктура региона, проработаны базовые экскурсионные маршруты и схемы взаимодействия между туроператорами. С учетом потребностей китайских туристов предложена модель кольцевого маршрута. Он начинается в Челябинске и постепенно охватывает ключевые туристические локации области. В маршрут с рабочим названием «Малое озерное кольцо» будут включены Златоуст, Миасс, Чебаркуль с возможностью выездов в другие муниципалитеты, например, в Магнитогорск, Троицк, Сатку, Касли. На данный момент для реализации концепции необходимо провести работу по языковой адаптации, навигации, совершенствованию инфраструктуры, цифровизации туристических маршрутов и формированию транспортной логистики.

Согласно прогнозу, который приводит Центр проектного развития, к 2030 году целевое число поездок китайских туристов в Челябинскую область может составить от 50 до 100 тыс. в год. Речь прежде всего идет о платежеспособных гражданах КНР преимущественно из Пекина и Шанхая.

Виталина Ярховска