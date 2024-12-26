В Первоуральске открыли единый центр управления тепловыми сетями

Власти Первоуральска совместно с компанией Т-Плюс открыли в городе новый центр управления тепловыми сетями. Как сообщил глава Первоуральска Игорь Кабец во время прямой линии, центр позволит быстрее проводить ремонт в случае аварии на тепловых сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам мэра Первоуральска Игоря Кабца, центр управления позволит "моментально" определять, где произошла коммунальная авария

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» По словам мэра Первоуральска Игоря Кабца, центр управления позволит "моментально" определять, где произошла коммунальная авария

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

«Сейчас все тепловые сети, тепловые центральные пункты (ТЦП) управляются с единого пульта. Жителям это даст постоянный контроль тех параметров, которые требуются. Кроме того, моментально можно определить локализацию аварии и те виды работ, которые нужно сделать. Соответственно, время устранения аварии будет уменьшено в разы»,— заявил господин Кабец.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что жители Первоуральска периодически жалуются на частые аварии на коммунальных сетях. В прошло году в канун Нового года в Первоуральске из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 3 тыс. жителей в 28 многоквартирных домах.

Анастасия Таначева