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В Первоуральске открыли единый центр управления тепловыми сетями

Власти Первоуральска совместно с компанией Т-Плюс открыли в городе новый центр управления тепловыми сетями. Как сообщил глава Первоуральска Игорь Кабец во время прямой линии, центр позволит быстрее проводить ремонт в случае аварии на тепловых сетях.

По словам мэра Первоуральска Игоря Кабца, центр управления позволит "моментально" определять, где произошла коммунальная авария

По словам мэра Первоуральска Игоря Кабца, центр управления позволит "моментально" определять, где произошла коммунальная авария

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

По словам мэра Первоуральска Игоря Кабца, центр управления позволит "моментально" определять, где произошла коммунальная авария

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

«Сейчас все тепловые сети, тепловые центральные пункты (ТЦП) управляются с единого пульта. Жителям это даст постоянный контроль тех параметров, которые требуются. Кроме того, моментально можно определить локализацию аварии и те виды работ, которые нужно сделать. Соответственно, время устранения аварии будет уменьшено в разы»,— заявил господин Кабец.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что жители Первоуральска периодически жалуются на частые аварии на коммунальных сетях. В прошло году в канун Нового года в Первоуральске из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 3 тыс. жителей в 28 многоквартирных домах.

Анастасия Таначева

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