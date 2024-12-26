Правоохранители провели рейды в ночных заведениях Ростовской области

Правоохранители провели профилактические мероприятия в ночном клубе «Республика» в Волгодонске и кафе «Крепость» в Семикаракорске. Всего проверены 215 человек, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В ходе рейда были выявлены 34 человека, находящиеся под воздействием неустановленных веществ, и направлены на медицинское освидетельствование в филиалы ГБУ Ростовской области «Наркологический диспансер». Ранее они были судимы за преступления, связанные с незаконным хранением наркотических средств.

В отношении четырех выходцев из Северо-Кавказских республик составлены административные протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Обвиняемые были задержаны и помещены в камеру для административно задержанных.15 посетителям вручены повестки на явку в районные военные комиссариаты для уточнения данных по воинскому учету.

Также обнаружены и изъяты незаконно реализуемые алкоголесодержащие напитки. Сейчас решается вопрос о привлечении руководства заведений к административной ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ («Нарушение правил продажи отдельных видов товаров»).

В ходе рейда был выявлен факт нахождения в ночном заведении несовершеннолетнего. В отношении его законных представителей составлен административный материал за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).

Ева Китаева