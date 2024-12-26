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Производителя кормов для животных в доме Ижевска обязали оборудовать вентиляцию

Суд обязал собственника нежилого помещения в многоквартирном доме Ижевска, где производится корм для животных, оборудовать автономную систему вентиляции. Из-за общеобменной системы вентиляции по квартирам распространялся неприятный запах от производства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Это происходило в доме по ул. Воткинское шоссе, 31. Собственник получил гражданский иск по защите прав потребителей от Роспотребнадзора, после чего суд обязал его принять меры.

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