Производителя кормов для животных в доме Ижевска обязали оборудовать вентиляцию

Суд обязал собственника нежилого помещения в многоквартирном доме Ижевска, где производится корм для животных, оборудовать автономную систему вентиляции. Из-за общеобменной системы вентиляции по квартирам распространялся неприятный запах от производства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Это происходило в доме по ул. Воткинское шоссе, 31. Собственник получил гражданский иск по защите прав потребителей от Роспотребнадзора, после чего суд обязал его принять меры.