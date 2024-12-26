Производителя кормов для животных в доме Ижевска обязали оборудовать вентиляцию
Суд обязал собственника нежилого помещения в многоквартирном доме Ижевска, где производится корм для животных, оборудовать автономную систему вентиляции. Из-за общеобменной системы вентиляции по квартирам распространялся неприятный запах от производства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ
Это происходило в доме по ул. Воткинское шоссе, 31. Собственник получил гражданский иск по защите прав потребителей от Роспотребнадзора, после чего суд обязал его принять меры.