Самарская нефтедобывающая компания оштрафована за неисполнение предписания Россельхознадзора

Суд рассмотрел материалы Россельхознадзора о неисполнении его предписаний одной из нефтедобывающих компаний и привлек юридическое лицо к административной ответственности. Об этом сообщили сегодня в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Еще в июле 2021 года компанию обязали провести рекультивацию земельного сельхозучастка, поврежденного при проведении ремонтных работ на нефтяном трубопроводе, приведя его в пригодное для использования состояние.

«Несмотря на то, что срок устранения нарушения по обращению организации, ссылающейся на большие объемы необходимых мероприятий и временные затраты по оформлению отдельных документов, в течение трех лет неоднократно продлевался, предписание так и не было исполнено»,— заявили в ведомстве.

В итоге компания была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ «Неисполнение предписания», и оштрафована.

Алексей Алексеев