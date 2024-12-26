В Сочи хотят создать штаб для спасения морской фауны после разлива мазута

Сочинские добровольцы продолжают устранять последствия экологической катастрофы в Анапе. В поселке Джемете работает группа из 15 студентов департамента биомедицинских, ветеринарных и экологических направлений Сочинского института РУДН. Они занимаются уборкой пляжей, подготовкой мешков для сбора мазута и помогают в экипировке волонтеров. Вуз готовит к отправке вторую группу добровольцев, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В спасательной операции участвуют 11 студентов и преподавателей анапского филиала Сочинского государственного университета. Они очищают пляжную полосу от нефтепродуктов, принимают звонки на «горячую линию» и спасают пострадавших птиц.

Представители Сочинского географического общества уже спасли более 200 пернатых из общего числа спасенных – свыше 1 тыс. особей. Работы ведутся также на территории сочинского побережья и Сириуса, где отмечены единичные случаи появления птиц с признаками интоксикации мазутом. В мэрии заявили, что в Сочи планируют создать городской добровольческий штаб по спасению черноморской фауны.

Жителей и туристов просят сообщать о пострадавших птицах и морских животных в Сочинское географическое общество по телефону 8-862-262-32-23.

Вячеслав Рыжков