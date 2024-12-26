Офис поддержки донского бизнеса открыли в КНР

В провинции Чжэцзян Китайской Народной Республики (КНР) открыли офис поддержки донского бизнеса. Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, он начал работу в рамках договора о сотрудничестве, который был заключен между Центром поддержки экспорта региона и партнерами из КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Цель создания такого объекта — продвижение товаров производителей Дона на целевом зарубежном рынке, анализ цен и предложений конкурентов, инициирование заявок на отечественную продукцию, содействие развитию деловых контактов экспортеров Ростовской области.

«Развитие внешнеэкономической деятельности является важнейшим приоритетом всей страны, а открытие офисов поддержки донских компаний будет выполнять данную задачу в зарубежных странах», — подчеркнул глава минэкономразвития региона Максим Папушенко.

Офис поддержки позволяет организовывать переговоры, встречи, визиты в КНР, презентовать продукцию донских производителей либо подбирать поставщиков для них.

Отмечается, что доля азиатских стран в экспорте региона составляет 64%. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот КНР и Ростовской области увеличился на 41%, а экспорт — в 2,7 раза.

Анна Анисова