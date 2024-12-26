По ту сторону сети: кому и зачем звонят руководители Т2?

Поздравления после боя курантов, голосовые сообщения со звуками салютов на фоне голосов, наивная открытка из интернета, которую в мессенджере прислала любящая бабушка… Все это звучит так тепло и радостно для нас, но для сотрудников оператора Т2 это непростая работа. Сделать так, чтобы интернет «ловил» везде, а звонки проходили без шумов — то, чем они заняты непрерывно. В декабрьской суматохе мы дозвонились директору ижевского филиала Т2 Андрею Кутьеву и задали ему несколько простых вопросов. Кому звонит он? Как реагирует на звонки в нерабочее время? И есть ли место стикерам в деловых чатах?

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— Андрей, ваши абоненты наверняка чаще всего звонят своим родственникам и друзьям, особенно в канун Нового года. А кому звоните вы как руководитель регионального филиала Т2? Давайте назовем три главных контакта.

— Во-первых, часто звоню моей супруге Ольге. У нас трое детей, в том числе двое еще совсем маленьких. Они ходят на секции и кружки, посещают праздники и представления. В условиях большого города всю эту логистику важно отслеживать, чтобы никто никуда не опоздал.

Если говорить о работе, то назову, пожалуй, технического директора ижевского филиала. Жизнеспособность сети — это краеугольный камень нашего бизнеса, поэтому мне важно непрерывно быть на связи с Владимиром Владимировичем.

А еще нередко звоню лучшему другу Максиму, с которым мы знакомы с первого класса. Мы живем в разных городах, но до сих пор регулярно созваниваемся. Для нас телефон — основной способ обмениваться новостями о семье, делах, хобби, радоваться успехам любимых футбольной и хоккейной команд.

— Какая последняя фотография сохранена в вашей галерее?

— Это фото для одного из проектов нашего внутрикорпоративного портала. Здесь мы решили показать, как искусственный интеллект видит новый уровень наших сотрудников. На самом деле, сегодня ИИ способен брать на себя разную работу, а не только писать за человека тексты и создавать красивый визуал. У нас робот участвует в общении с клиентами, когда те обращаются с типовыми вопросами на горячую линию. Также в Т2 выстроена рекомендательная система обучения, где курсы сотруднику тоже предлагает ИИ на основе его опыта, интересов и прочего. Даже качеством сети во многом управляет ИИ.

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— Если нужно поздравить друга с праздником, вы звоните или пишете?

— Обязательно звоню. А иногда совершаю видео-звонок. Так уж вышло, что со многими близкими людьми нас разделило расстояние, и очень здорово увидеть друг друга хотя бы на экране смартфона. Увидеть эмоции собеседника, поделиться своим настроением, показать атмосферу, которая тебя окружает. Считаю, что это пока лучший способ сократить километры между людьми! Я и сам люблю общение, люблю поговорить по телефону. Аналитики Т2, к слову, выяснили, что мужчины дольше женщин разговаривают по телефону. Поэтому я не исключение.

— Стикеры в рабочих переписках — вы за или против? И почему?

Я — за, но делаю это нечасто. И только для того, чтобы поощрить кого-то за хорошую работу или классную инициативу. Заставить человека улыбнуться, подарить ему немного положительных эмоций. А вот негатив никогда через стикеры не выражаю. Вообще стараюсь обходиться без него.

— В какое самое неожиданное время вы получали за последние месяцы звонок, кто и зачем звонил вам?

Нас в ижевском филиале Т2 сложно удивить неожиданным звонком. Как правило, если есть что-то, что действительно требует моего внимания, я всегда отвечу.

— И в преддверии праздников новогодний вопрос: «Ирония Судьбы» или «Карнавальная ночь?»

— Для меня «Карнавальная ночь» — более драйвовый фильм, который лучше подходит под мое настроение, чем слегка затянутая и романтичная «Ирония Судьбы». Но оба фильма, безусловно, легендарные.

— С каким девизом вы идете в 2025 год?

Девиз не зависит от номера года по счету: «Все лучшее в жизни, работе, семье только впереди!».