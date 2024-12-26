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В Верхнеуральске экс-главврача районной больницы будут судить за мошенничество

Районная прокуратура направила в суд материалы дела в отношении бывшей исполняющей обязанности главного врача ГБУЗ «Районная больница Верхнеуральска» Натальи Кузякиной, обвиняемой по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, Наталья Кузякина в 2022 году дала указание бухгалтеру изготавливать ежемесячно табели учета рабочего времени, записывая ей якобы отработанные дежурства в приемном покое. С мая по декабрь и. о. главврача получила необоснованно начисленные выплаты на общую сумму 82,5 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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