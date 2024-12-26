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Объем построенного на Дону жилья в 2024 году сохранится на уровне прошлого года

Власти Ростовской области ожидают по итогам 2024 года ввода в эксплуатацию около 2,95 млн кв. м жилья в регионе. В частности, к началу декабря уже было введено 2,6 млн кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Ростовстата, в 2023 году площадь построенного жилья на Дону составила 2,963 млн кв. м (больше на 10% к предыдущему году).

Правительство региона также сообщает о завершении в течение 2024 года ремонта на 158 участках областных автодорог.

Сергей Иванов

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