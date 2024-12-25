На борту упавшего самолета в Актау был бортпроводник «Уральских авиалиний»

На борту лайнера Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Актау (Казахстан), среди пассажиров был бортпроводник «Уральских авиалиний», сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Овсюков / "Уральские авиалинии" Фото: Дмитрий Овсюков / "Уральские авиалинии"

«Авиакомпания "Уральские авиалинии" подтверждает, что на потерпевшем крушение рейсе J28243 авиакомпании AZAL в числе пассажиров был наш бортпроводник Рамин Агаев»,– прокомментировали в пресс-службе компании. Известно, что молодому человеку 28 лет. С 24 по 29 декабря у него были выходные дни.

В «Уральских авиалиния» уточняют, что по предварительной информации, молодой человек выжил, однако на связь пока не выходил.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня, 25 декабря. На борту самолета, который летел из Баку в Грозный, находились 69 человек. Среди 29 выживших 10 россиян, 14 граждан Азербайджана, два — Киргизии. По предварительным данным, причиной крушения мог стать взрыв баллона на борту самолета после столкновения воздушного судна с птицами.