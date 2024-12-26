В Марий Эл будут судить водителя из Татарстана за попытку дать взятку

Следственный комитет по Республике Марий Эл завершил расследование дела о попытке дачи взятки сотруднику ГИБДД в Волжском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл будут судить казанского водителя за ДТП с пострадавшим пассажиром

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл будут судить казанского водителя за ДТП с пострадавшим пассажиром

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 21 ноября во время проверки грузового автомобиля на трассе в Волжском районе. Инспекторы ГИБДД выявили, что водитель из Татарстана управлял машиной без диагностической карты и использовал тахограф без карты водителя. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина предложил полицейскому взятку. Сотрудник ГИБДД отказался от денег и вызвал следственно-оперативную группу. В итоге на водителя составили административные протоколы и возбудили уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки лично в размере, не превышающем 10 тыс. руб.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл будут судить жительницу Казани за ДТП с пострадавшим пассажиром.

Анар Зейналов