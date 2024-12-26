В Марий Эл будут судить казанского водителя за ДТП с пострадавшим пассажиром

Волжская межрайонная прокуратура передала в суд дело о ДТП, в котором пострадал 78-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, в августе 2023 года 58-летняя жительница Казани за рулем Suzuki SX4 не справилась с управлением на 93-м километре трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск. Автомобиль вылетел на обочину, врезался в дорожный знак и съехал в кювет. В результате аварии пожилой пассажир получил тяжелые травмы.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Анар Зейналов