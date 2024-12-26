На ЛЭП от Новочеркасской ГРЭС поставили новую защиту от молний
Специалисты «МЭС Юга» (филиал ПАО «Россети») провели работы по установке нового грозозащитного троса на линиях электропередачи 220 кВ, которые обеспечивают передачу электроэнергии с Новочеркасской ГРЭС на центральные районы области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно сообщению, грозотрос на ЛЭП предназначен для их защиты от молний и других проявлений атмосферного электричества. Своевременная замена троса позволит минимизировать риск технологических сбоев в передаче электроэнергии.
Плановый срок службы нового оборудования составляет не менее 40 лет.
Стоимость замены грозотроса пресс-служба правительства не раскрывает.