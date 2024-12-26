В Ростове двух братьев приговорили к четырем годам за передачу взятки

Октябрьский районный суд Ростова приговорил братьев Николая и Александра Рыбалко к четырем годам лишения свободы и штрафу в 6 млн руб. за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что предприниматель из Шахт Дмитрий Титаренко в целях ухода от уголовной ответственности за нанесения телесных повреждений жителю Ростовской области обратился к своим знакомым: врачу-эндокринологу Николаю Рыбалко и медбрату Александру Рыбалко, работающим в ГБУ РО «Городская поликлиника № 41». Обвиняемые в период с марта по август 2022 года выступили в качестве посредников и передали взятку в сумме 2 млн руб.

Конечный получатель денежных средств не являлся должностным лицом и не имел полномочий оказать влияние на ход расследования уголовного в отношении Дмитрия Титаренко. Однако Николай и Александр Рыбалко при совершении преступления осознавали, что передают взятку влиятельному сотруднику органов внутренних дел РФ.

Приговор вступил в законную силу.

Ева Китаева