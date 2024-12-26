В Волгодонске задержали подозреваемого в серии поджогов машин

Полицейские задержали подозреваемого в серийном поджоге машин в Волгодонске. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч 2 статьи 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Ростовской области Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Задержанным оказался 18-летний житель Волгодонска. Полицейские установили, что фигурант на протяжении трех месяцев в ночное время поджигал машины, которые были припаркованы около многоэтажек.

Всего подозреваемый поджег десять транспортных средств. Все они после возгорания уничтожены огнем и восстановлению не подлежат. Общая сумма ущерба составила более 4 млн руб.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Анисова