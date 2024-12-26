Член донского избиркома пожаловалась в Думу на отсутствие компенсации за работу

Член избирательной комиссии Ростовской области Татьяна Крашенникова обратилась к депутату Государственной думы России Евгению Бессонову с просьбой инициировать изменения в федеральное и областное законодательство, которые бы подразумевали компенсацию труда членов избирательных комиссий, работающих на непостоянной основе. Копия обращения есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Госпожа Крашенникова сообщила, что за три года работы в избирательном органе она не получила никаких компенсаций потраченных ею средств, хотя добросовестно исполняла свои обязанности. В частности, по словам общественницы, за последние три года она участвовала в более 100 заседаниях, работала на выборах, тратила свои деньги на проезд, канцелярию, а также платную парковку возле областного правительства.

Как сообщал «Ъ-Ростов», с 1 января 2025 года вступает в силу постановление избирательной комиссии Ростовской области, согласно которому пользоваться служебным транспортом, получать компенсацию за мобильную связь и интернет, пользоваться служебными планшетными компьютерами, а также получать компенсацию за авиаперелеты бизнес-классом и услуги залов официальных делегаций может только утвержденный круг лиц избиркома. В частности, летать бизнес-классом по работе могут только глава облизбиркома Андрей Буров и его заместитель Александр Энтин. Они же, а также секретарь комиссии Светлана Драгомирова, могут использовать служебный автомобиль. Остальные члены ИК РО никаких льгот не имеют, оплату за свою работу не получают.

Подробности читайте в материале «Избирком на свои».

Василий Хитрых