Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тольятти признаны недействительными фиктивные браки с мигрантами

В Тольятти суд удовлетворил иски городской прокуратуры о признании недействительными двух браков между гражданками РФ и гражданами Таджикистана. Фактически супруги совместно не проживали, общего хозяйства не вели, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прокуратуре сделали вывод, что браки был заключены исключительно с целью получения иностранными гражданами разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации в упрощенном порядке, а впоследствии — получения вида на жительство.

«При заключении брака они не преследовали цели создания семьи»,— заявили в городской прокуратуре.

В суде доводы прокуратуры города нашли подтверждение, иски прокуратуры были удовлетворены.

Теперь судебные акты будут направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об аннулировании разрешительных документов, выданных иностранцам на основании заведомо ложных сведений.

Алексей Алексеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...