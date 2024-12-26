В Тольятти признаны недействительными фиктивные браки с мигрантами

В Тольятти суд удовлетворил иски городской прокуратуры о признании недействительными двух браков между гражданками РФ и гражданами Таджикистана. Фактически супруги совместно не проживали, общего хозяйства не вели, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прокуратуре сделали вывод, что браки был заключены исключительно с целью получения иностранными гражданами разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации в упрощенном порядке, а впоследствии — получения вида на жительство.

«При заключении брака они не преследовали цели создания семьи»,— заявили в городской прокуратуре.

В суде доводы прокуратуры города нашли подтверждение, иски прокуратуры были удовлетворены.

Теперь судебные акты будут направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об аннулировании разрешительных документов, выданных иностранцам на основании заведомо ложных сведений.

Алексей Алексеев