В Тольятти по просьбам семей участников СВО добавили праздничной атмосферы

На состоявшемся 25 декабря заседании думы Тольятти были внесены поправки в бюджет города, в том числе предусматривающие дополнительные расходы на создание в городе праздничной атмосферы. Такая просьба звучала на встрече и.о. главы города Ильи Сухих с семьями участников СВО, сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Дополнительное финансирование в объеме 16,5 млн руб. получили департамент культуры, департамент образования, управление физической культуры и спорта, департамент информационных технологий и связи. Это позволило оформить праздничное освещение 26 муниципальных социальных объектов.

«Несмотря на непростые времена, жители говорят о необходимости создать праздничную атмосферу в первую очередь для тольяттинских детей»,— пояснили в гордуме.

Ранее, еще в первой половине декабря, на 9 общественных пространствах Тольятти были установлены искусственные елки, основные автодороги и кольцевые развязки украсили световыми композициями и консолями.

Алексей Алексеев