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Ремонт новой однокомнатной квартиры в Челябинске обойдется в 78 тыс. рублей

В ноябре 2024 года средняя площадь однокомнатной квартиры в новостройках Челябинска составляла 39 кв. м, стоимость ремонта квадратного метра без учета материалов — 2 тыс. руб. Полный ремонт жилья обойдется горожанам в 78 тыс. руб., сообщают «Авито Недвижимость» и «Авито Услуги».

Средняя площадь двухкомнатных квартир на первичном рынке в ноябре была на уровне 58 кв. м, на ремонт в среднем нужно было потратить 116 тыс. руб. На косметический ремонт (стоимостью 1 тыс. руб. на 1 кв. м) в стандартной однокомнатной квартире при стоимости 1 тыс. руб. за квадратный метр понадобится 36 тыс. руб., в двухкомнатной — 53 тыс. руб. Капитальный ремонт потребует таких же вложений, как в новостройке (2 тыс. руб. на 1 кв. м). Обновление квартиры с одной комнатой оценивается в 81 тыс. руб., с двумя — в 119 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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