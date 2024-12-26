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Челябинское заксобрание одобрило внесудебное взыскание налогового долга с физлиц

Законодательное собрание Челябинской области поддержало федеральный законопроект, устанавливающий новый порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не имеющих статуса предпринимателей. Внесенные в Госдумы РФ поправки Налогового кодекса России южноуральские депутаты одобрили на внеочередном заседании 26 декабря.

Законопроект устанавливает внесудебный порядок взыскания налогового долга с граждан. Сегодня такой механизм применятся в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Взыскать задолженность с физлиц можно только после вынесения мировым судьей судебного приказа по заявлению налогового органа.

«Принятие настоящего закона позволит снизить задолженность и обеспечить рост поступлений в бюджет, основная часть из которых приходится на имущественные налоги и НДФЛ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ. А также, что очень важно, позволит сократить нагрузку на мировых судей, суммарные трудозатраты которых на обеспечение дел по взысканию задолженности очень велики и финансируются за счет средств консолидированных бюджетов региона», — сообщил председатель законодательного собрания региона Олег Гербер.

Как сообщал «Ъ», проект закон в Госдумы в ноябре внесло правительство РФ. В случае его принятия документ вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Ожидается, что новый порядок будет применяться только при отсутствии возражений от налогоплательщика.

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