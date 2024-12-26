Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:12

78-летний водитель сбил жительницу Таганрога на тротуаре

Днем 25 декабря на ул. Лизы Чайкиной в Таганроге произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, водитель 1946 года, управляя автомобилем «Хендэ Крета», выехал на тротуар, а затем сбил 70-летнюю жительницу Таганрога. Кроме того, он наехал на стойку для парковки велосипедов.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сальский районный суд вынес приговор виновнику ДТП с двумя погибшими Жумабеку Жумабаеву. Его признали виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. По данным следствия, в декабре 2021 года он ехал за рулем «БМВ Х6» с превышением скорости. В итоге иномарка столкнулась с «Ладой». Водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте аварии.

Анна Анисова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...