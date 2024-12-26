78-летний водитель сбил жительницу Таганрога на тротуаре

Днем 25 декабря на ул. Лизы Чайкиной в Таганроге произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, водитель 1946 года, управляя автомобилем «Хендэ Крета», выехал на тротуар, а затем сбил 70-летнюю жительницу Таганрога. Кроме того, он наехал на стойку для парковки велосипедов.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сальский районный суд вынес приговор виновнику ДТП с двумя погибшими Жумабеку Жумабаеву. Его признали виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. По данным следствия, в декабре 2021 года он ехал за рулем «БМВ Х6» с превышением скорости. В итоге иномарка столкнулась с «Ладой». Водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте аварии.

Анна Анисова