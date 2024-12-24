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Виновника ДТП с двумя погибшими осудили в Ростовской области

Сальский районный суд вынес приговор Жумабеку Жумабаеву. Его признали виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, 24 декабря 202 года фигурант ехал за рулем «БМВ Х6» по участку дороги Котельниково — Песчанокопское на территории Сальского района. На трассе он превысил скорость и допустил столкновение с «Ладой».

В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте аварии.

Суд назначил Жумабеку Жумабаеву четыре года и семь лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управлять транспортом на три года

Казуков Анастасия

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