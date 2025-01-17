«Амкару» дали дополнительное время

Краевые власти решили перезагрузить футбольный проект «Амкар». Клуб покинул его основатель, президент Валерий Чупраков. Как ожидается, вся полнота власти перейдет к наблюдательному совету, который возглавит болельщик клуба, замначальника краевого УФСБ Дмитрий Мартынов. Ожидается, что он сможет оживить проект, который уже три года, несмотря на щедрое госфинансирование, не может выбраться из низших российских футбольных дивизионов. Такая модель управления клубом — через наблюдательный совет — уже была в «Амкаре» десять лет назад, когда клуб уверенно выступал в элите российского футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Махонин вручил Валерию Чупракову благодарственное письмо за вклад в развитие физической культуры и спорта в Прикамье.

Фото: минспорта Пермского края. Дмитрий Махонин вручил Валерию Чупракову благодарственное письмо за вклад в развитие физической культуры и спорта в Прикамье.

Фото: минспорта Пермского края.

17 января состоится последний рабочий день президента АНО «ФК “Амкар-Пермь”» Валерия Чупракова. Как сообщила пресс-служба «Амкара», контракт был расторгнут по соглашению сторон. По данным источника «Ъ-Прикамье», договор с ним расторгнут досрочно. Господин Чупраков возглавлял клуб с момента его воссоздания в 2021 году.

Сам Валерий Чупраков так прокомментировал свою отставку: «Три года назад мы вместе поставили спортивную цель, а я принял на себя ответственность реализовать ее. Если она еще не выполнена, значит, нужны перемены — и я готов начать эти перемены собственным примером».

Как сообщал в своих соцсетях бывший президент федерации футбола Прикамья Дмитрий Терехов, Валерий Чупраков покинул должность еще 25 декабря. Тогда же глава Прикамья Дмитрий Махонин вручил господину Чупракову благодарственное письмо «за вклад в развитие физической культуры и спорта». В то же время в конце прошлого года Андрею Блажко, главному тренеру ФК «Амкар-Пермь», был продлен контракт, а новым спортивным директором назначен 41-летний Владимир Токарев, начальник любительского коллектива из Перми — ФК «Ильпар» (поселок Ильинский). При этом начальник команды Евгений Мелешин продолжает работу в клубе.

По информации «Ъ-Прикамье», после ухода господина Чупракова краевые власти, основной попечитель «Амкара», решили кардинально поменять схему управления клубом. Пост президента, вероятно, ликвидируют, и затем будет создан наблюдательный совет ФК. Пока исполняющим обязанности президента будет назначен Дмитрий Мартынов, занимающий должность заместителя начальника управления ФСБ по Пермскому краю около пяти лет и являющийся болельщиком клуба. Он должен будет сформировать состав совета и определиться с тем, кто станет непосредственно управлять клубом. «На этом посту нужен статусный человек, с возможностью привлечением ресурсов»,— пояснил выбор краевых властей источник, близкий к клубу.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник в силовых органах Прикамья, Дмитрий Мартынов пока числится действующим замначальника, однако уже находится в процессе увольнения со службы: сегодня он работает в управлении последний день. Собеседник добавил, что господин Мартынов играет в футбол и хоккей на любительском уровне.

Возможную отставку президента «Амкара» Валерия Чупракова краевые власти начали обсуждать осенью этого года. Тогда источник, близкий к краевому минспорту, сообщил «Ъ-Прикамье», что соответствующее решение правительство Пермского края может принять из-за неудачи «Амкара» в попытке выхода в более высокий дивизион. Краевые власти конкретную позицию тогда не обозначили.

Отметим, что в декабре 2023 года уже появлялась информация о вероятной отставке Валерия Чупракова. По словам спортивного инсайдера, на тот момент могла состояться встреча главы клуба и руководства края. Причиной якобы готовящегося расставания источник называл вылет клуба в третью лигу (дивизион Б). Отмечалось также, что в правительстве края «хотели бы, чтобы “Амкар” развивался на частные инвестиции». Сам господин Чупраков, пресс-служба клуба и представители власти по этому поводу официальных комментариев не предоставили. Валерий Чупраков возглавлял «Амкар» с момента его основания в 1994 году по 2010-й, когда добровольно сложил полномочия. Через десять лет господин Чупраков вернулся в клуб, воссозданный по инициативе краевых властей.

В прошлом сезоне «Амкар» занял восьмое место во второй лиге (дивизион А, группа «серебро»), и команда вылетела в дивизион Б (бывшая третья лига, в ней клуб начинал выступать в первый год создания, в 1994-м). Перед клубом ставилась задача выйти в первую лигу (ФНЛ). У него был рекордный бюджет — более 200 млн руб. Руководство клуба по итогам сезона расторгло контракт с главным тренером Иваном Черенчиковым. Новым главным тренером ФК «Амкар» стал Андрей Блажко, ранее работавший старшим тренером «Енисея» в первой лиге. В частности, президент клуба Валерий Чупраков отмечал, что команда «должна реабилитироваться, но для этого требуются ресурсы». В апреле «Амкар-Пермь» объявил, что его бюджет в новом сезоне составит 130 млн руб.— на 35% ниже, чем в прошлом году. От финансирования отказался титульный спонсор «Пермэнергосбыт» (минус 80 млн руб.), и на 50 млн руб. (до 75 млн) была сокращена субсидия из краевого бюджета.

Бывший член наблюдательного совета ООО «ФК “Амкар”» Павел Лях считает, что определяющим аспектом возможных изменений системы руководства клуба станет обновленный состав общественного совета. По его словам, модель сосредоточения власти в совете является для клуба традиционной, однако его участники должны «обладать необходимым финансовым и административным ресурсом». «Совет определяет две важнейшие составляющие: бюджет и спортивные задачи, а исполнительная дирекция уже адаптирует свои обязанности под поставленные цели. Поэтому дальнейшее развитие клуба может зависеть от того, какими полномочиями будут обладать люди, возглавляющие наблюдательный совет»,— пояснил господин Лях.

Анастасия Леонтьева