Президентский санаторий в Сочи закупит мясо птицы и кролика за 21 млн рублей

В Сочи ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ ищет поставщика мяса птицы, кролика и полуфабрикатов свежемороженых. На закупку направят более 21 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В сопроводительной документации указано, что санаторий ищет поставщика ножек, охлажденных тушек, филе, печени кролика и других подобных продуктов. Также учреждение хочет закупить куриные окорочка, цыплят-бройлеров, куриное филе, крылья, различные части утки, индейки, перепела. Всего санаторий планирует закупить более 40 тонн мяса и полуфабрикатов. В документации также указаны требования к поставляемой продукции.

Закупка размещена на сайте 25 декабря 2024 года. Окончание подачи заявок – 9 января 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что в начале декабря санаторий начал искать подрядчика, который выполнит капитальный ремонт номерного фонда. Исполнителю предложат 16,2 млн руб. Номера исполнителю предстоит отремонтировать до 15 марта 2025 года. Приступить к работам победитель аукциона должен будет 15 января 2025 года.

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Вячеслав Рыжков