В Канаше расследуют гибель мужчины под колесами поезда

В Канаше организовали доследственную проверку по факту смерти мужчины, на которого наехал поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным, вечером 24 декабря на станции Канаш Горьковской железной дороги на местного жителя наехал поезд. Машинисту не удалось предотвратить наезд, несмотря на принятые меры. Пострадавший получил травмы и скончался.

Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи СК на транспорте устанавливают все обстоятельства происшествия.

Диана Соловьёва