Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей

Завершился Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор, организованный Ассоциацией российских банков (АРБ) и Банком Уралсиб. Финальное мероприятие прошло в Ассоциации российских банков, где были подведены итоги программы, начавшейся в августе 2024 года. Акселератор стал продолжением прошлогоднего успешного запуска и собрал около 400 заявок от перспективных проектов в области финансовых технологий.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Основная цель акселератора – создание независимой финансово-технологической экосистемы для поиска инновационных финтех-решений, направленных на создание новых сервисов для банков и повышение эффективности их работы. Проект предоставляет уникальную возможность стартапам представить свои инновационные продукты и идеи более чем 20 финансовым организациям. Программа охватывает как опытные банки, активно работающие с инновациями, так и те, кто только начинает погружаться в финтех-среду.

Эксперты акселератора проводят оценку и проверку финтех-решений для минимизации рисков и повышения их ценности для банков, включая разработку пилотных сценариев, содействие внедрению и поддержку выхода финтех-проектов на рынок.

«В 2024 году успешно завершился второй межбанковский акселератор, собравший почти втрое больше участников, чем его предшественник. Это свидетельствует о растущем интересе банков к инновациям и сотрудничеству. Мы с нетерпением ожидаем участия всех банков, принявших участие в первом и втором акселераторах, а также новых партнеров в 2025 году. Сегодня выступят три команды представят свои проекты, отобранные по результатам вашей обратной связи. Напомним, что каждый банк обладает полным правом на сотрудничество с любым участником. Также просим вас сообщать нам о подобных соглашениях, чтобы мы могли лучше понимать текущий спрос и направлять развитие программы в соответствии с актуальными потребностями банковской отрасли», — говорит Дмитрий Гришин, председатель комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли, директор по инновациям Банка Уралсиб.

Жюри акселератора назвало лауреатов этого года:

  • Сервис CoreGPT, маскирующий персональные данные пользователей в базах с помощью ИИ – был объявлен победителем межбанковского финтех-акселератора 2024 года.
  • KYC (know your client, знай своего клиента) сервис Dbrain, самостоятельно извлекает данные из документов за секунды, тем самым разгружая сотрудников, работающих с документами клиентов банка.
  • Сперанский, ИИ-сервис для быстрого анализа и согласования договоров в компании.

Оператором акселератора выступила Ассоциация «Финтех Старт», которая активно участвует в формировании финтех-экосистемы России и оказывает поддержку стартапам и инновационным проектам.

«Сегодня, в рамках традиционного расширенного заседания Комитета по инновациям АРБ, мы собрали членов комитета, представителей банков и трех финалистов нашего акселератора. Успех первой части акселерационной программы, отмеченный впечатляющими результатами и активным взаимодействием участников, вдохновляет нас на дальнейшую работу. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто внес свой вклад в этот успех. После презентации финалистов, мы планируем обсудить стратегические направления и наметить амбициозные планы на будущее», – отмечает Председатель Правления АРБ Олег Скворцов.

Во второй части встречи Дмитрий Гришин представил доклад о трендах на 2025-2027 год, составленный на основании материалов ЦБ и Минцифры. Он позволил обсудить существующие потребности банков и альтернативные формы их поддержки. Бурный интерес участников вызывало обсуждение цифрового рубля.

Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор продемонстрировал высокую заинтересованность рынка в инновациях. Поддержка стартапов и разработка финтех-решений позволяют российским банкам оставаться конкурентоспособными, внедрять современные технологии и отвечать на вызовы цифровой трансформации. Третий набор в финтех-акселератор АРБ планируется в апреле 2025 года.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Реклама

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...