Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два уфимца обвиняются в покушении на сбыт 15 кг наркотиков

Дюртюлинский районный суд рассмотрит уголовное дело двух уфимцев, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году один из обвиняемых создал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную деятельность знакомого. В феврале этого года полицейские задержали фигурантов на территории Дюртюлинского района и изъяли наркотики массой более 15 кг.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...