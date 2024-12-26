Два уфимца обвиняются в покушении на сбыт 15 кг наркотиков

Дюртюлинский районный суд рассмотрит уголовное дело двух уфимцев, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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По версии следствия, в 2023 году один из обвиняемых создал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную деятельность знакомого. В феврале этого года полицейские задержали фигурантов на территории Дюртюлинского района и изъяли наркотики массой более 15 кг.

Майя Иванова