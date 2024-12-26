Сочи стал одним из самых популярных направлений для новогодних путешествий

В новогодние праздники более 60% россиян мечтают отправиться в путешествие. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Карелия, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Желание путешествовать выразили 61% респондентов. При этом 36% опрошенных предпочли бы провести праздники в родном городе. По сравнению с 2023 годом на 6% выросло количество тех, кто хочет отправиться в путешествие.

Чаще хотят остаться дома мужчины – 39% против 33% у женщин. В 64% случаев женщины более склонны к путешествиям, мужчины – в 58%.

У Санкт-Петербурга и Москвы по 16% голосов респондентов. Следом идет Сочи, который выбрали 9% участников опроса. Среди популярных направлений Карелия (4%), Калининград, Байкал и Крым (по 3%), а также Алтай, Казань, Краснодар и города Золотого кольца (по 2%).

«Ъ-Сочи» писал, что курорт вошел в топ городов по спросу на аренду жилья на Новый год. Наряду с Сочи популярны Карелия и обе столицы.

Оперативные новости Сочи в Telegram

Вячеслав Рыжков