Заммэра Москвы оценил нехватку рабочей силы на стройках

В строительной сфере Москвы не хватает от 50 тыс. до 70 тыс. рабочих, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, дефицит касается как городских проектов, так и коммерческих объектов, что замедляет темпы строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы сейчас сталкиваемся с объективной реальностью, когда просто не можем собрать на проекте людей в нужном количестве, чтобы повысить динамику строительства»,— рассказал господин Ефимов в беседе с РБК. При этом он отметил, что в настоящий момент сложно определить, каких специалистов не хватает больше,— управленцев или рабочих.

Нехватка кадров, сказал он, приводит к росту зарплат и себестоимости строительства, но пока ситуация некритическая. Одной из причин дефицита кадров он назвал высокий внутренний спрос на строителей в соседних с Россией странах. «Если брать страны СНГ, которые поставляли наибольшее количество трудовых ресурсов, то мы видим в них тоже достаточно высокий внутренний спрос. Поэтому у нас в целом мигрантов на рынке Москвы минус 100 тыс. человек»,— пояснил Владимир Ефимов.

По его словам, для решения проблемы дефицита кадров рассматриваются различные варианты, в том числе привлечение специалистов из других стран и использование более типовых решений с акцентом на механизацию. При этом, подчеркнул он, такие сложные инженерные проекты, как механизированные тоннелепроходческие комплексы, применяемые в строительстве метро, тяжело выполнить без привлечения человека.

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