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Сочи вошел в топ популярных направлений для новогодних каникул

Сочи стал одним из самых востребованных направлений для отдыха на Новый год и каникулы, заняв свое место среди пяти лидеров. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году в топ-5 вошли Краснодарский край (35%), Кавминводы (15%), Санкт-Петербург (11%), Москва и Подмосковье (10,5%) и Великий Устюг (6%).

Фото: Андрей Куценко

Фото: Андрей Куценко

По оценкам экспертов, россияне в среднем тратят около 80 тыс. руб. на новогодние поездки на двоих. Санатории Кавказских Минеральных Вод среднего и бюджетного ценового сегмента уже начали закрывать продажи на праздники. Также наблюдается нехватка мест на горнолыжных курортах Северного Кавказа, таких как Архыз, Домбай и Приэльбрусье.

По прогнозам АТОР, в 2024 году количество поездок по России на Новый год и каникулы составит около 2,8 млн, в том числе организованные и самостоятельные путешествия. Спрос на новогодние туры увеличился на 2-4% по сравнению с прошлым годом, однако прирост для Сочи оказался несколько ниже общерыночного из-за замедления продаж в этом популярном направлении.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха в январе. Город собрал 10% бронирований на этот период.

Мария Удовик

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