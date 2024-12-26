Хоккеисты «Ижстали» одержали победу над магнитогорской «Магниткой» в матче ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии обыграл магнитогорскую «Магнитку» со счетом 4:2 в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч прошел в Магнитогорске на арене крытого детского ледового дворца. Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Мы разбирали, смотрели лучшие игры команды соперника. Готовились, делали выводы, как нам построить свою игру, где можно найти слабые стороны. Мы были готовы»,— отметил главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

По данным таблицы ВХЛ на 26 декабря, «Ижсталь» занимает 31-ю строчку рейтинга регулярного чемпионата с 31 очком. Заключительный матч этого года «Ижсталь» проведет 27 декабря против «Южного Урала» из Оренбургской области.