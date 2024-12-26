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Под сокращение в Тюменской области попали 505 сотрудников в 2024 году

В Тюменской области в 2024 году сократили 505 работников, что на 395 человек меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщил «РБК-Тюмень» директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основная часть уволенных — медики, охранники, работники денежного посредничества, автомобильной промышленности и местных органов власти. Также сокращения затронули организации, занимающиеся геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами, дополнительным образованием детей и взрослых.

Ранее Владимир Путин во время своей прямой линии назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене.

Ирина Пичурина

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