Под сокращение в Тюменской области попали 505 сотрудников в 2024 году

В Тюменской области в 2024 году сократили 505 работников, что на 395 человек меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщил «РБК-Тюмень» директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основная часть уволенных — медики, охранники, работники денежного посредничества, автомобильной промышленности и местных органов власти. Также сокращения затронули организации, занимающиеся геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами, дополнительным образованием детей и взрослых.

Ранее Владимир Путин во время своей прямой линии назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене.

Ирина Пичурина