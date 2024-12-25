Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижнем Тагиле СКР организовал проверку после нападения собаки на двух детей

В Дзержинском районе Нижнего Тагила СКР начал проверку после нападения собаки на двух детей в поселке Северном, сообщили в СКР по Свердловской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Инцидент произошел 24 декабря, когда собака укусила двух несовершеннолетних. Благодаря вмешательству прохожего, пострадавшим удалось избежать более серьезных травм. Местные жители ранее жаловались на бродячих собак в этом районе, но меры не были приняты.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Прохожие отогнали стаю, травм удалось избежать.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...