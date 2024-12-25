В Нижнем Тагиле СКР организовал проверку после нападения собаки на двух детей

В Дзержинском районе Нижнего Тагила СКР начал проверку после нападения собаки на двух детей в поселке Северном, сообщили в СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Инцидент произошел 24 декабря, когда собака укусила двух несовершеннолетних. Благодаря вмешательству прохожего, пострадавшим удалось избежать более серьезных травм. Местные жители ранее жаловались на бродячих собак в этом районе, но меры не были приняты.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Прохожие отогнали стаю, травм удалось избежать.

Ирина Пичурина