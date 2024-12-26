Для спасения Кристины Речковой не хватает 1 139 922 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Кристины грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Деформация позвоночника увеличивается, развивается дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, нарастает боль. Необходима операция с применением технологии Vertebral Body Tethering — она устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. Спина выпрямится, уйдет болевой синдром, восстановится полноценное дыхание, исчезнет асимметрия тела. Качество жизни девочки кардинально улучшится».

Стоимость операции 2 070 922 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 850 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 1 139 922 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Кристину Речкову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Кристины — Виктории Владимировны Речковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).