Наставник «Локомотива» прокомментировал победу над «Торпедо»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин дал оценку игре с «Торпедо» в ходе послематчевой пресс-конференции. Напомним, что железнодорожники со счетом 5:0 обыграли нижегородцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин ( в центре)

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин ( в центре)

Фото: ХК «Локомотив»

«Парни хорошую игру вели все три периода. В меньшинстве самоотверженно сыграли. Удивлены счетом? Это хоккей, я за 50 лет много видел, поэтому ничего удивительного. Как удаются игры всухую? Первое – это игра вратарей. И тогда (прим.: в прошлой игре с «Торпедо) Исаев, и сегодня Мел (прим.: Мельничук) сыграли очень здорово. Второе, мы уважаем всех соперников и прекрасно понимаем, против кого сегодня играли. Поэтому нужно было минимизировать невынужденные ошибки. В-третьих, мы придерживаемся своей системы игры вне зависимости от соперника. Эти три критерия дают шанс на победу»,— прокомментировал господин Никитин.

В матче 25 декабря словацкий нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил свой первый гол в КХЛ. О подписании Паника стало известно 16 декабря, за «Локомотив» он провел две игры.

«Не то, что он не адаптировался к КХЛ. Но получилось так, что в одной игре играл с одними партнерами, сегодня играл уже с другими. Плюс любой игрок будет испытывать дискомфорт в другой стране. Он язык не знает, очень много переводим. Но у него есть мастерство и есть понимание игры»,— оценил наставник.

Журналисты спросили Никитина о возможных изменениях в команде, так как 27 декабря в КХЛ закрывается трансферный рынок. Главный тренер пояснил, что основные цели достигнуты.

«Мы сделали то, что хотели, и Киселевич, и Паник. Мы не закрылись, но такого, что мы ищем кого-то, нет»,— сказал господин Никитин.

27 декабря «Локомотив» сыграет с «Витязем» в Балашихе. «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 31 матче и проиграли в 9. На счету команды 64 очка.

Алла Чижова