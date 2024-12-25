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«Локомотив» всухую разгромил «Торпедо»

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу над «Торпедо» с сухим счетом в матче КХЛ. Железнодорожники разгромили нижегородцев со счетом 5:0.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

В ярославской команде отличились Александр Полунин, Рихард Паник, Максим Шалунов, Георгий Иванов и Павел Красковский. Для Паника это первая шайба в КХЛ.

27 декабря «Локомотив» сыграет с «Витязем» в Балашихе. «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 31 матче и проиграли в 9. На счету команды 64 очка.

Алла Чижова

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