«Локомотив» всухую разгромил «Торпедо»

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу над «Торпедо» с сухим счетом в матче КХЛ. Железнодорожники разгромили нижегородцев со счетом 5:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В ярославской команде отличились Александр Полунин, Рихард Паник, Максим Шалунов, Георгий Иванов и Павел Красковский. Для Паника это первая шайба в КХЛ.

27 декабря «Локомотив» сыграет с «Витязем» в Балашихе. «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 31 матче и проиграли в 9. На счету команды 64 очка.

Алла Чижова