«Азимут» ведет переговоры с адвокатом пассажиров рейса Сочи — Анталья

Авиакомпания «Азимут» подтвердила, что взаимодействует с адвокатом пассажиров, находившихся на борту самолета Sukhoi Superjet 100, который вылетел из Сочи и загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Представитель компании сообщил об этом в разговоре с ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации адвоката Джандаша Гюрола, более 10 россиян уже подали иски против «Азимута» в связи с инцидентом, и новые обращения продолжают поступать. Господин Гюрол отметил, что среди обвинений есть подозрения в мошенничестве со страховкой, а также странности в поведении пилотов и действиях авиакомпании.

Представитель «Азимута» подчеркнул, что сейчас никаких исков против компании или пилотов не поступало. Адвокат, представляющий интересы пассажиров в Турции, еще не направлял обращения в авиакомпанию. В ответ на это «Азимут» установил контакт с адвокатом и продолжает диалог для разрешения ситуации.

Авиакомпания также заявила о готовности оказать поддержку в случае поступления исков к пилотам рейса A45051 из Сочи в Анталью. Напомним, что инцидент произошел 24 ноября, когда Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадке. Пожар ликвидировали, 89 пассажиров и шесть членов экипажа эвакуировали без пострадавших.

Ростех сообщил, что системы самолета работали исправно, однако левый двигатель получил серьезные повреждения. Часть топлива вытекла и воспламенилась на взлетно-посадочной полосе. По информации госкорпорации, неблагоприятные метеоусловия и сдвиг ветра стали причиной жесткой посадки самолета.

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Мария Удовик