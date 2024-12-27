Технологии устремились к публичности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бум IPO в России прогнозировали еще в начале 2024 года. В итоге состоялось 14 размещений на 81 млрд руб. При этом по итогам 2023 года состоялось всего восемь IPO на сумму около 41 млрд руб.

На IT-сектор в 2024 году пришлось около половины новых эмитентов: ГК «Элемент», «Диасофт», IVA Technologies, «Аренадата» и другие высокотехнологичные компании провели размещение в 2024 году. А многие заявили о подготовке к IPO. В числе таких компаний VK Tech (АО «ВК Технологии»), дочерняя структура «Ростелекома» ГК «Солар» (разработчик ИБ-решений) и др. В целом трендом 2024 года стала стратегия крупных компаний по выводу на биржу своих дочерних структур или дополнительное дробление IT-бизнеса для повышения капитализации каждого отдельного юрлица. Как писал “Ъ” в начале декабря, планы вывести компанию на биржу есть и у интегратора «Холдинг Т1», а проведение IPO отдельных дочерних компаний рассматривает и МТС после завершения реструктуризации.