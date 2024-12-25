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Кто на новеньких

На рынок автобусных перевозок выходит перевозчик, близкий к группе ГАЗ

На рынке автобусных перевозок Перми со следующего года появится новый федеральный игрок — ООО «Ярославская транспортная компания-2». Компания уже выиграла пятилетние контракты на обслуживание трех маршрутов стоимостью более 3,5 млрд руб. Этот крупный перевозчик может быть связан с группой компаний ГАЗ, которая производит автобусы особо большого класса, ставку на которую делают пермские власти. Участники рынка говорят, что будущим перевозчикам придется решить множество сложных вопросов, связанных как с поиском и лицензированием новых для пермских дорог автобусов, так и с обеспечением их водителями и инженерами.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Перми подвели итоги повторных конкурсных процедур на пять автобусных маршрутов, на которые летом не нашлось претендентов. Как сообщили в департаменте транс­порта администрации Перми, маршруты №1 «М/р Садовый — Пермь II», №67 «М/р Парковый — М/р Садовый» и №14 «М/р Заостровка — М/р Юбилейный» будет обслуживать ООО «Ярославская транспортная компания-2» (ЯТК-2). Стоимость двух пятилетних контрактов составила 3,5 млрд руб. Как следует из протокола подведения итогов, эта компания стала единственным участником конкурсных процедур. Сейчас эти маршруты обслуживает другой федеральный перевозчик — «РТ-Лайн». В 2020 году он вышел на рынок Перми, став одним из крупнейших участников рынка, но нынче отказался участвовать в конкурсах на новые пятилетние контракты, не согласившись с расценками.

Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году. Ранее были разыграны несколько маршрутов. Почти на половину выставленных на торги маршрутов не было подано ни одной заявки, поэтому маршруты ра­зыгрывались повторно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЯТК-2 — крупный автобусный перевозчик Ярославля. Учредителями компании выступает московское ООО «Автономный коммерческий транспорт» и нижегородское «Болтен». Ранее владельцем компании являлось ООО «Яркамп», ярославский дистрибьютор группы компаний ГАЗ. Согласно отраслевым социальным сетям, компания аффилирована производителю автобусов. Интерес к пермскому рынку объясняется, в том числе, намерением выпускать автобусы особо большого класса. Именно такие должны быть использованы в Перми со следующего года, согласно условиям конкурсов.

Еще один лот (маршруты №32 «М/р Васильевка — Центральный рынок» и №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон») выиграло пермское ООО «Дизель». Стоимость контракта составила 2,9 млрд руб. Согласно протоколу, компания тоже стала единственным участником конкурсных процедур. Ранее этот перевозчик выиграл договор на обслуживание маршрутов №77 и 78.

Как пояснили в департаменте транспорта, маршруты №1, 14 и 53 должны будут обслуживаться автобусами особо большого класса, №32 и 67 — большого класса. Весь подвижной состав должен быть не старше 2024 года, оформлен в едином стиле пермского транспорта, а также оборудован валидаторами, медиапанелями, системами климат-контроля и навигации, тревожными кнопками и другим оборудованием.

Владелец пермской транспортной компании «Дизель», депутат Пермской городской думы Эдуард Мирзамухаметов отметил, что компания участвовала в конкурсе на эти марш­руты второй раз. Летом, когда торги проводились впервые, ООО не допустили к конкурсу из-за ошибок в документации. «Ошибки учли, исправили,— отметил господин Мирзамухаметов.— Сейчас предстоит найти наиболее выгодный способ исполнения контракта, а именно найти технику и средства на ее приобретение». Господин Мирзамухаметов надеется на участие в программах софинансирования: «Время для этого есть, находимся в активном поиске».

Кроме того, компании предстоит решить вопрос, связанный с ограничением движения по путепроводу, расположенному в Орджоникидзевском районе по пути следования маршрута №53. Путепровод в районе КамГЭС имеет ограничение по весу 15 тонн, а автобус особо большого класса весит в среднем 28 тонн. Господин Мирзамухаметов уточнил, что этот вопрос прорабатывается с департаментом транспорта и другими ведомствами. Для этого поднята техническая документация и будет проведена экспертиза, чтобы предусмотреть возможность экс­плуатации путепровода именно автобусами.

Собеседник в сфере пассажирских перевозок Перми рассказал, что появление нового игрока в городе было ожидаемым. Однако новым перевозчикам предстоит решить немало сложностей. Уже сегодня в Перми острая нехватка водителей, а автобусы особо большого класса требуют дополнительной их квалификации. Кроме того, нужны и опытные инженеры для обслуживания таких машин.

Ирина Суханова

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