Житель Прикамья обвиняется в покушении на жизнь замдиректора «КБ машиностроения»

Сотрудники ФСБ предотвратили убийство замдиректора АО «Научно-производственная корпорация «КБ машиностроения» (Коломна) Геннадия Девяткова. Предприятие занимается разработкой ракетных комплексов. Как сообщает «Ъ», в рамках дела были задержаны непосредственные исполнители преступления Денис Кайзер и Шандро Шашков. Они попытались заложить под его машину самодельное взрывное устройство. Ранее СКР сообщил, что всего по делу проходят семь человек, в том числе житель Пермского края.

Как считает следствие, были завербованы СБУ. Одни злоумышленники, среди которых были несовершеннолетние, следили за предполагаемой жертвой, другие собирали самодельную бомбу. Неудавшиеся исполнители приехали из Свердловской области и перебивались случайными заработками. Всем им инкриминировано покушение на совершение террористического акта.