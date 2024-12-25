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В ХМАО на 8,6% снизился уровень заболеваемости ОРВИ

За последнюю неделю в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) зарегистрировано 87,18 случаев ОРВИ на 10 тыс. жителей, что на 8,6% меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заболеваемость COVID-19 снизилась до 41,1 случая на 100 тыс. населения. Большинство случаев — 95,5% — были зафиксированы в форме ОРВИ. Случаи заболевания коронавирусом отмечены в 21 муниципалитете Югры, с наибольшими показателями в Березовском районе.

Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 39 случаев на 100 тыс. населения, что на 13,4% ниже уровня прошлой недели. На детей приходится 49% всех случаев заболевания.

Напомним, в середине ноября заболеваемость COVID-19 в Югре выросла вдвое за неделю — уровень заболеваемости относительно предыдущей недели был выше на 55,7% и составлял 26,7 случаев на 100 тыс. населения.

Ирина Пичурина

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