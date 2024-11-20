В Югре за неделю вдовое выросла заболеваемость COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) заболеваемость COVID-19 вросла в двое за неделю, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Уровень заболеваемости предыдущей недели выше на 55,7% и составляет 26,7 случаев на 100 тыс. населения. В округе также зарегистрировано 93,5 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 15,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В форме ОРВИ протекало 95,8% случаев COVID-19. Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 49,9 случаев на 100 тыс. населения, при этом 51,5% всех заболевших – это дети. По данным окружного Роспотребнадзора на 18 ноября, в автономном округе привито от гриппа более 1 млн человек.

Валерия Шестопалова