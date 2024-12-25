«Россети-Юг» ищут подрядчика для строительства двух объектов в Целинском районе

ПАО «Россети-Юг» ищет исполнителя, готового установить воздушную линию электропередачи мощностью в 10 кВт и систему учета электроэнергии для очистной системы канализации поселка Целина Целинского района. По данным портала Госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 41 млн руб.

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Подрядчик будет обязан установить ЛЭП от опоры № 2-00/178 ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская. Сроки исполнения контракта неизвестны. Подать заявку на участие в тендере можно до 15 января.

Ранее «Россети-Юг» объявляли аукцион, победитель которого заключит контракт на ремонт донской электросети в 2025 году. Тогда начальная стоимость договора составила 10 млн руб.

Дмитрий Ковалевский