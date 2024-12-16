«Россети Юг» ищут подрядчика для ремонта электросети в 2025 году

«Россети Юг» открыли тендер на заключение договора о ремонте электросети в Ростовской области на 2025 год. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Начальная цена контракта — 10 млн руб. Исполнитель возьмет на себя обязательство следить за состоянием линий электропередачи в Ростове, Таганроге и других муниципалитетах региона и восстанавливать их в случае необходимости. Подача заявок продлится до 23 декабря.

Дмитрий Ковалевский