Суд обязал тюменские власти расселить аварийный дом

Прокуратура Тюмени через суд потребовала пересмотреть срок расселения аварийного дома на ул. Максима Горького, 45. Это решение принято после проверки по обращению жителей, которые сообщили о плохом состоянии здания, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В 2019 году дом был признан аварийным с установленным сроком расселения до 1 января 2030 года. Однако за такой длительный период могут произойти происшествия с необратимыми последствиями для жителей и окружающих.

Через суд прокуратура признала распоряжение администрации города по срокам расселения незаконным и обязала муниципалитет установить новый срок.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на нерасселение аварийного дома в Тюмени. Строение было признано аварийным в январе текущего года, однако расселение жильцов дома намечено на конце 2025 года, в доме имеются протечки систем водоотведения, водоснабжения и канализации, неисправна электропроводка, разрушается кирпичная кладка фасада.

Ирина Пичурина