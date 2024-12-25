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В Кольцово задержали пассажирку за незаконно ввезенные из Дубая кораллы

Таможенники аэропорта Кольцово в «зеленом коридоре» остановили 49-летнюю пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург, которая пыталась провезти в багаже 12 редких кораллов, сообщили в Уральском таможенном управлении.

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Фото: Уральское таможенное управление

Фото: Уральское таможенное управление

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Фото: Уральское таможенное управление

Фото: Уральское таможенное управление

На отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) екатеринбурженка собрала кораллы, которые хотела на память оставить у себя дома и поставить в качестве украшений, однако, согласно экспертизе, оказалось, что кораллы относятся к отряду Мадрепоровые и входят в перечень видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для провоза необходимо было оформить в ОАЭ разрешающие вывоз сертификаты СИТЕС и заполнить таможенную декларацию.

Кораллы собираются конфисковать, а жительницу Екатеринбурга оштрафовать по ст. 16.3 КоАП РФ за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможню и по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование.

Напомним, из-за попытки ввоза из Дубая 25 кораллов того же отряда в сентябре в Кольцово на таможне задержали 38-летнюю жительницу Челябинска, которая не знала, что их нельзя перевозить через границу.

Ирина Пичурина

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