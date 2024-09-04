В Кольцово задержали пассажирку с 25 редкими кораллами из Дубая

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на таможне задержали 38-летнюю жительницу Челябинска, которая привезла из Дубая (ОАЭ) 25 редких кораллов, рассказали в Уральском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское таможенное управление Фото: Уральское таможенное управление

Ее остановили в зоне таможенного контроля «зеленого» коридора при досмотре. По ее словам, она собрала кораллы на пляже на память об отдыхе, но не знала, что их нельзя перевозить через границу. Экспертиза выяснила, что все изъятые кораллы серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для провоза дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения СИТЕС в стране отправления и заполнить таможенную декларацию.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, по статье 16.3, а также по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Пассажирке грозит штраф с конфискацией кораллов.

В августе екатеринбургские таможенники выявили в посылке на имя жительницы Екатеринбурга 61 виниловую пластинку из Германии, часть из них не была задекларирована. Таможенникам получательница сообщила, что купила их на фестивале за €437 для личной коллекции.

Ирина Пичурина