Зимние образы и подарки в новогоднем видео ЦУМа

ЦУМ представил новогодний кинопроект. В праздничном ролике герои бегают по заснеженным лабиринтам в зимних образах из новых коллекций и параллельно собирают подарки: аксессуары, предметы гардероба и украшения. В ролике представлены вещи из коллекций Valentino, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, Kiton, Dries Van Noten и других брендов. Кстати, роли персонажей сыграли молодые актеры Школы-студии МХАТ Павел Филиппов, София Лопунова и Владислава Сухорукова. ЦУМ регулярно привлекает и поддерживает молодых актеров, приглашая их принять участие в своих роликах, показах и мероприятиях.